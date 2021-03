Poklady, ktoré sa skrývajú v nepopularite

Mám pocit, že tieto slová píšem predovšetkým pre všetky ženy, ktoré sú strachom z nepopularity poznačené a paralyzované omnoho viac ako muži.

Bude to spôsobené asi tým, že ako ženy vieme ľudí čítať na ich emočnej úrovni a zamýšľame sa nad tým, ako sa kto cíti. Čo nás v kombinácii so strachom z nepopularity predurčuje na veľmi nebezpečnú hru – hovoriť iba to, čo sa sluší, zapáči a akceptuje. V takom prípade bude každý spokojní... až na nás samotné.

V mojom predošlom článku, Odvaha byť nepopulárny, som sa zaoberala tým, čo sa skrýva pod povrchom nepopularity. Sú tam naozajstné poklady a dnes ich vytiahnem znovu na výslnie.

Ako ste na tom, keď sa ocitnete v nasledujúcich situáciách?

Keď musíte niekoho odmietnuť.

Keď musíte s niekým nesúhlasiť.

Keď sa dostanete do nepríjemnej pozície, kedy nie ste hrdinky.

V každom z týchto prípadov si zaslúžite vyznamenanie za „nepopulárnosť“.

Pretože hovoríte nie. Hovoríte, že niečo nie je podľa vás pravdivé. A hovoríte, že ste sa pomýlili. Chce to silu a odvahu, vystáť to, pretože to ide proti všetkým našim pravidlám v príručke na prežitie.

V odmietnutí sa skrýva poklad, aj keď to znie veľmi neintuitívne, ale to čo získame je sebaúcta, čas a priestor na to, čo je pre nás dôležité, vnútorný pokoj a ochránenie naších vlastných hraníc.

V prejavení svojho názoru a riskovaní nesúhlasu získame môj obľúbený poklad – to, že konečne povieme pravdu. Povieme to, čo máme na srdci, pretože aj keď sa to nestretne s pochopením a súhlasom, ustojíme to.

A keď sa ocitneme v pozícii, kedy musíme priznať, že sme urobili chybu, že sme skrátka na niečo nestačili, získame ďalší cenný dar – vyšleme signál do nášho srdca, že nemusíme byť perfektné, že sme omylné a že to je v poriadku. Získame odvahu pomenovať problém a ak za ňho prevezmeme zodpovednosť, staneme sa vnútorne silnejšie a prevezmeme kontrolu nad svojím životom a jeho dôsledkami.

Dobrá správa je tá, že čím viac niečo praktikujeme, tým prirodzenejšie sa to pre náš nervový systém stane. Prvé odmietnutie, prvé priznanie chyby, prvý nesúhlas bude extrémne nepríjemný a stresujúci. Nemáme žiadnu garanciu a dôkaz, že to "prežijeme". No ja vám garantujem, že to prežijete a že z toho výjdete silnejšie, pretože získate niečo veľmi cenné, čo si do svojho batôžka zabalíte...

Verím tomu, že tieto príručky "ako bezpečne žiť" si ako ľudia podvedome všetci píšeme a riadime sa podľa nich. Našťastie presvedčenia, ktoré sa v nich ukrývajú sa dajú prepísať a spochybniť a viete si vytvoriť novú príručku. Tým, že to vyskúšate a zistíte, že ste to "prežili" :)

Čím viac nepopulárnou si dovolím byť, tým viac pokladov získavam a tým oslobodzujúcejšie život chutí... Seriózne. A je to pre mňa veľmi zvláštno-zajímave zistenie, ktoré si nedokážem nechať iba pre seba.

L.