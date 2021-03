Čo sa odohráva v hlave ľuďom, ktorí chronicky meškajú

Ak by som mala povedať jednu vlastnosť, za ktorú by som ľudí najradšej ukameňovala (samozrejme s maximálnou nadsádzkou), tak by to bola ich arogancia keď si dovolia meškať...

Najväčší dôvod, pre ktorý ma meškanie znervózňuje je tento - Mám pocit, akoby si druhý človek nevážil môj čas. Prečo by som mala čakať a strácať to najdôležitejšie, čo v živote mám – môj čas?! Keď niekomu venujem svoj čas, vnímam to, že mu tým dávam obrovský dar. Nie preto, že som nejaká prehnane dôležitá a zaneprázdnená osoba, skrátka preto, že si svoj čas extrémne vážim, a taktiež si veľmi vážim, ak mi niekto venuje svoj čas, takže predsa nebudem meškať...

Keď som dostala odporúčenie na článok „Why I am always late“, tak som bola zvedavá a chcela som sa dozvedieť dôvody, prečo ľudia vlastne meškajú, čo sa v nich odohráva, čo si myslia. Tu sa nebavíme o ľuďoch, ktorí meškajú raz za čas. Na mysli mám ľudí, ktorí sú chronickí opozdilci a nikdy nevedia prísť na čas. Článok mi dal zaujímave odpovede, o ktoré sa dnes s vami podelím.

Musíme si rozdeliť meškanie na dve kategórie.

Keď je meškanie okej - ľudia, ktorí tým, že meškajú neovplyvnia nikoho iného. Napríklad dorazia neskôr na nejakú akciu, ktorá môže začať aj bez nich. Keď meškanie nie je okej - ľudia, ktorí tým, že prídu neskôr ovplyvnia druhých ľudí, napríklad akcia nemôže začať bez nich, meškajú na večeru atď. A ľudí v tento kategórii si rozdelíme ešte na 2 podkategórie:

Skupina 1 - Tí, ktorí sa za to necítia previnilo – tu patria ľudia, ktorí si myslia, že sú lepší než ostatní, narcisti, ktorí nemajú svedomie. Nie je tu čo diskutovať, sú to hajzlíci a od takých rýchlo ruky preč.

Skupina 2 - Tí, ktorí sa kvôli tomu cítia vinne a hrozne

Autor pôvodného článku patrí do skupiny číslo 2, teda chronicky mešká a cíti sa za to príšerne. Išiel dosť hlboko do seba, keď skúmal príčiny, prečo je tomu tak. Zistil, že:

Mešká, lebo popiera to, ako skutočne funguje čas - opisuje, že v hlave má referenciu nejakej ojedinelej situácie, kedy sa mu niečo podarilo urobiť rýchlejšie ako to plánoval. Nie je nič, čo by ho presvedčilo, že pobaliť sa na týždňový výlet trvá 20 minút. Čo je na tom také zdĺhavé, otvoriť kufor, nahádzať tam nejaké veci a zatvoriť ho. 5 minútová záležitosť. Aj keď empirické dáta hovoria, že balenie trvá v priemere 20 minút, on chce veriť tomu, že to bude trvať iba 5 minút.

Mešká, lebo má divnú averziu k tomu, aby zmenil to, čo práve teraz robí - autor opisuje, že keď niečo robí, napríklad keď práve opravuje niečo v dome, neznáša keď to musí prerušiť a ísť niekam inam, napríklad ísť na vopred dohodnutú schôdzku – má odpor k tomu tranzitu, k tej zmene, nie k samotnej činnosti. Keď dorazí na schôdzku tak je dokonca veľmi rád, a väčšinou aj odchádza z takýchto udalostí ako posledný, pretože si ich užíva. Ale dostať sa tam za tú cenu, že je pred tým pohltený v nejakej inej činnosti, je pre autora nejakým spôsobom náročné.

Mešká, lebo je na seba nahnevaný – Priznám sa vám, že tento bod bol pre mňa najzaujímavejší z celého článku a donútil ma pozrieť sa na meškajúcich ľudí z trochu súcitnejšej perspektívy. Autor hovorí, že čím horšie sa cíti ohľadom svojej produktivity v ten daný deň, tým viac pravdepodobné je, že bude meškať. Keď je spokojný s tým, ako ubieha jeho deň, jeho racionálna myseľ prevezme kontrolu a je pre neho ľahšie, aby sa správal ako dospelý zodpovedný človek. Ale keď deň nejde podľa jeho predstáv, keď napríklad neurobí toho toľko, ako chcel, jeho myseľ mu začne hovoriť: nie, budeš sedieť na zadku a neodídeš, dokiaľ neurobíš viac, aj za tú cenu, že by si mal meškať. A tu potom vzniká začarovaný kruh, kedy sa nám v hlave ozývajú negatívne hlasy, ako nie sme dosť dobrí, aby sme niečo dokončili a aj keď to dokončíme, nevyhneme sa ďalšej nepríjemnej záležitosti - že niekam opäť meškáme.

Zakončujem to rovnakou myšlienkou akou aj autor pôvodného článku. Chronické meškanie nie je OK. Čo je ale zásadné je, že títo ľudia (chronickí opozdilci z druhej skupiny) nemeškajú kvôli tomu, aby nám ublížili, alebo si necenili náš čas. Meškajú, lebo majú svoje vlastné problémy, ktoré by mali riešiť.