Spochybňovanie myšlienok od Byron Katie ako veľmi účinný nástroj

Zistila som jednu vec, keď svojim negatívnym myšlienkam verím, trpím a keď ich spochybňujem, netrpím. Znie to zvláštne, kontroverzne, paradoxne.

Ale ide o to, že v podstate máme vždy len 2 možnosti, rozhodnúť sa, že je niečo pravda, alebo sa rozhodnúť, že pravda môže mať viac odtieňov, než len čiernobiely, rozhodnúť sa, že možno sme len uverili niečomu, čo nám kedysi dávno bolo vštepované do hláv.

Pokiaľ by sa nám v hlave neozývali denno denne kritické hlasy, obavy a pochybnosti, nemali by sme tu na zemi už žiadnu prácu a rozhodne by sme ani nečítali tento článok.

Možno nejaký človek meditujúci niekde na Sahare, ktorý naozaj dosiahol osvietenie má už „vystaráno“ a nemusí makať. Ale všetci ostatní smrteľníci, máme za deň minimálne jednu myšlienku, ktorá by si zaslúžila, aby sme ju spochybnili.

Napríklad táto: ,,Nie som dosť dobrá na to, aby som napísala tento článok a priblížila túto tému.“ Hmmm. Zaujímavá myšlienka, ktorá prebehne hlavou stavím sa, že každému jednému autorovi článku, spisovateľovi, hocikomu, kto sa snaží niečo napísať a zdieľať to so svetom. Každý kreatívec, ktorý je k sebe úprimný, si musí priznať, že tieto pochybnosti o sebe samom veľmi dôverne pozná.

Ako teda spochybniť túto myšlienku? Prvá otázka, ktorú Byron Katie* používa je:

,,Je to pravda?“

Je naozaj pravda, že nie som dosť dobrá na to, aby som napísala tento článok?

Odpoveď je, áno, je to pravda, cítim sa tak.

Druhou otázkou potom je:

,,Môžeš skutočne vedieť, že je to pravda?“

Odpoveďou je nie, iba sa to domnievam...

Ďalšou otázkou je:

„Ako sa cítiš, keď tejto myšlienke veríš?“

Odpoveďou je cítim sa nervózne, zaseknuto, bolestivo, zahanbene..

Otázka, ktorá nasleduje znie:

,,Kým by si bola, keby si tejto myšlienke neverila?“

Odpoveďou je, že by som bola radostná, voľná, sama sebou, sebavedomá, rozhodná a pustila by som sa do práce.

A teraz nasleduje to najdôležitejšie, otočenie myšlienky. Zoberieme si pôvodnú myšlienku a znegujeme ju, prevrátime jej význam, otočíme ju a budeme hľadať dôvody, prečo by mohla byť pravdivá.

„Som dostatočne dobrá na to, aby som napísala tento článok“

Som dostatočne dobrá už od narodenia a nezmení sa to tým, či dnes niečo napíšem, alebo nie. Moja dostatočnosť nemá spoločné nič s tým čo vyprodukujem, nikdy nemala a nikdy nebude mať. Viem písať, a dokonca ma to aj baví. Som rozhodne človek, ktorý má všetko právo, aby napísal článok o tejto téme, keďže som si o tom nielen niečo prečítala, ale mám s tým aj dlhoročnú vlastnú skúsenosť.

A takto by to mohlo pokračovať ďalej.

Na každý obrátený výrok by sme mohli hľadať nejaké dôvody, prečo by mohol byť vlastne pravdivý. A zrazu ani nevieme ako, ale uvedomíme si, že nie je len jedna pravda, tá ktorej sme verili na začiatku, že nie sme dosť dobrí, aby sme napísali článok.

Lebo odrazu dáva zmysel aj opačné presvedčenie.

A pomaly si uvedomíme, že nie všetko čomu veríme je pravda.

To, čo je bolestivé stojí za to preskúmať a otočiť to.

Je to práca na celý život a na každý deň :)

Odporúčam, ak chcete viac príkladov a samozrejme dôkladné vysvetlenie, prečítať si od Katie knihu, ktorá má názov - Milovať to, čo je.

Veľa šťastia v spochyňovaní.

Nemáme to v krvi, ale môžeme to do nej dostať, cvikom.

*Byron Katie je autorkou techniky The Work, ktorá je známa po celom svete, slúži na spochybňovanie presvedčení a jej worksheets sú voľne dostupné na jej stránkach thework.com