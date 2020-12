Za čo som vďačná roku 2020

Pravda je taká, že mi tento rok ubehol neskutočne rýchlo. A som za to aj veľmi rada. Neviem sa dočkať konca roka a chcem, aby bol ten nový stokrát lepší.

To, ako veľmi ťažký a nepríjemný rok 2020 bol je neutíchajúca a veľmi vďačná téma. Keď sa posťažujeme, tak sa nám uľaví. Ako sa hovorí, zdieľaný problém, polovičný problém. Preto sa aj ja rada na tento rok posťažujem... No zapĺňať moju myseľ iba sťažnosťami a negatívnymi myšlienkami sa akosi mojej hlave prestalo páčiť.

A tak sa mi začali vynárať šibalské otázky. Je niečo, čo bolo na tomto roku dobré? Je niečo, za čo môžeš byť tento rok vďačná? Niečo, čo si sa naučila? A keď som sa na chvíľu nad tým všetkým zamyslela, prišla som na to, že áno. A chcem sa s vami podeliť o vnútorný dialóg, ktorý v mojej hlave pri týchto otázkach nastal.

Môžeš byť vďačná za to, že ťa donútil spomaliť.

Bola si izolovaná a s tebou celý svet. Všetko sa odrazu ako čarovným prútikom zastavilo. Nemohla si žiť svoj uponáhľaný život. Zrazu sa dni začali vláčiť. Mala si omnoho viac času na seba. Vždy si chcela zažiť niekoľko mesačnú vipassanu (čo je meditačný pobyt v tichu) a teraz si to zažila, a hneď na celý rok! Nemohla si si deň vyplniť rozličnými aktivitami a stretnutiami, ako by si za iných okolností urobila. Musela si sa vynájsť a vedieť si vychutnať aj jednotvárne dni.

Tiež za to, že ťa donútil byť viac vďačná a vážiť si obyčajné veci.

To, že si zdravá si vážiš ešte viac. A aj krehkosť života si ešte viac uvedomuješ. Ani ti nenapadlo, že voľnosť pohybu a cestovanie by mohlo byť niekedy takto obmedzené. A ako si to ešte len začneš vážiť, keď to bude znovu možné. Zisťuješ aj to, ako málo potrebuješ k šťastiu.

Môžeš byť vďačná za to, že ťa celý rok učí ako byť trpezlivá a učí ťa vedieť na veci čakať.

Nie všetko sa ti splní teraz a hneď. Bola si veľmi netrpezlivá a nedočkavá. No ocitla si sa v jednej veľkej čakárni spolu s celým svetom, kde nebolo možné predbiehať sa a dostať sa von. Musela si sa naučiť, že niekedy sa nedá nič robiť, len sedieť na zadku a čakať.

Môžeš byť vďačná aj za to, že ťa tento rok učí akceptovať, že nie všetko musí ísť podľa tvojich plánov a nie všetko musíš mať pod kontrolou.

Uf. Ako rada by si bola pánom celej situácie, aj celého svojho života. Nech to všetko prebieha podľa teba a nech ťa nič neprekvapuje. Veď mať jasný plán je základ úspechu, nie? Tento rok, ťa naučil, že nie. Niekedy musíš dať nohu z plynu a stať sa spolujazdcom. Zistila si, že aj keď tvoje plány nevyšli, prežila si to. Aj keď si nemala všetky veci na svete pod kontrolou, prežila si to. Zistila si, že nechať veci len tak si plynúť je veľmi oslobodzujúce a že sa to tiež dá prežiť.

Môžeš byť vďačná za to, že ťa tento rok naučil pozerať sa na chaos úplne inými očami.

Keď si bola nervózna a úzkostlivá z toho, ako veľa chaosu, nepredvídateľnosti a zmien sa vo svete deje, začala si hľadať veci, ktoré zostali rovnaké. Ako napríklad východ a západ slnka. Každý deň sa môžeš uistiť, že slnko výjde, aj zapadne. Alebo steny, ktoré obklopujú tvoju izbu, alebo strom, ktorý stále rastie pred tvojím domom. Alebo spoločné nedeľné raňajky s rodinou, ktoré sa tiež nezmenili.

A rozhodne môžeš byť vďačná za to, že v tebe tento rok prebudil neskutočnú kreativitu.

Neviem, či si bola niekedy kreatívnejšia, než tento rok. Aj keď už máš výrazne menej času, než keď si bola malé dievčatko, snažíš sa aj ten limitovaný čas využiť na maximum. A zistila si, že potrebuješ tvoriť, aby si to celé zvládla. Tento rok si veľmi veľa experimentovala – písala si, maľovala, plietla, šila, hrala na ukulele a vytvárala neskutočne veľa zaujímavých vecičiek a projektov. Užívaš si to ako malé dieťa.

A v neposlednom rade, za to, že ťa naučil, že vieš prežiť aj v neistote.

Čo ťa nezabije, to ťa posilní, že? Získala si cennú skúsenosť, že vieš prežiť aj v najväčšej neistote. Dokonca keď to celé vypuklo a bolo najhoršie, tak si sa práve odsťahovala do nového mesta v novej krajine a zo začiatku to bolo desivé. No zistila si, že dobrí ľudia sa nájdu všade a že si schopná prežiť aj v takej veľkej neistote, aká vtedy vo svete vládla.

Ďakujem za dočítanie až sem a ak máte aj vy nejaké veci, za ktoré by ste mohli byť tomuto roku vďační, rada si ich prečítam. :)

Príjemný večer želám,

L.