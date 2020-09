Filmy, knihy, dokumenty, podcasty, rozhovory, ktoré ma ovplyvnili a pomohli mi

Ide zima, dni sa skracujú. Poznám to sama na sebe, že práve v tomto období sa potrebujem o svoju psychickú a duševnú pohodu starať ešte viac.

Rozhodla som sa dať dokopy všetko možné, čo mňa osobne ovplyvnilo a pomohlo mi, keď som to najviac potrebovala. Článok bude dlhší a zámerne ho nerozdelím na viac článkov. Ak sa vám nezíde teraz, tak sa k nemu vráťte možno neskôr.

Dokumenty

Jeden z najsilnejších dokumentov, ktoré som kedy videla je tento- The power of the heart . Neviem prečo sa ma až tak veľmi dotkol, veľmi som pri ňom plakala. Milujem umelcov, ktorí to vedia urobiť tak, že počas pozerania cítim celú škálu emócii, od smútku, hnevu, strachu, po nádej, radosť, pokoj a dojatie.

Ak ste nevideli dokumenty o Lady Gage, Withney Houston a Taylor Swift, odporúčam, pozrela som si ich na Netflixe, a všetky stoja za to. Skutočné záznamy z ich života. Úprimne o sláve a úspechu, o ich psychických problémoch, zlyhaniach, ťažkostiach a ako sa s tým vysporiadávali. Bolo to veľmi zaujímavé vidieť do zákulisia.

Inak prosím, ak ste si nepozreli alebo neprečítali ešte nič od Brene Brown, rýchlo tak urobte. Jej tvorba mi zmenila život, bez preháňania. Je to neskutočná žena, ktorá má dar reči a jej prejavy a objavy sú čistým zlatom pre tento svet. Pozrela som si jej vystúpenia na Tede, rôzne rozhovory, môj obľúbený je ten, ktorý s ňou robila Marie Forleo, ďalšia výnimočná žena, ktorá tu ešte bude spomenutá.

Filmy

Nedávno som dostala odporučenie na jeden starší film, ktorý... v sebe obsahuje všetko. Všetky emócie. Vyhraďte si na neho čas, je potreba ho vstrebať. Je to krásny film, dobre sa skončí, je v ňom veľa emócii. Volá sa The Color Purple. Nie je to ale komédia. Je tam násilie, nespravodlivosť, krutosť, utlačovanie, bude tam ale aj láska, vzájomná pomoc, odhodlanie, povstanie, sila, vnútorná transformácia, obrátenie svojho života, odvaha. Je tam naozaj všetko a je to veľmi silný a dojemný film.

Trošku ľahší film, ktorý je mojim obľúbeným, lebo sa v ňom úplne vidím, je Chocolat z roku 2000. O žene, ktorá cestovala za vetrom a všade, kde prišla urobila mini revolúciu. :)

Ďalší netradičný film, ktorý som si pozrela už veľmi dávno je The Miracle worker. Nájdete ho aj na youtube, tam som si ho asi aj pozrela. Je to veľmi fascinujúci príbeh o dievčati – Hellen Keller, ktorá sa narodila hluchá a slepá. Neviem si to ani len predstaviť. V tom filme je potom vyobrazený vzťah medzi Hellen a jej vychovávateľkou, ktorá zasvätila celý svoj život pre pomoc Hellen, ktorá nakoniec aj vyštudovala vysokú školu. Úžasný SKUTOČNÝ životný príbeh Hellen a jej vychovávateľky.

Ďalší film, keďže nás čakajú dlhé večery... :) Ja som veľký fanúšik filmov o učiteľoch. Zbožňujem tú nesmiernu odvahu a nádej, ktorá je v tých filmoch vyobrazená. Jeden mi utkvel špeciálne v hlave, volá sa Marva Collins. Je to starší film s veľmi krásnym príbehom.

Červený stan, je film rozdelený na dve časti, strávite nad ním asi 6 hodín, je ale fantastický. Opäť film o ženskej sile a transformácii. Nedá sa neplakať. Dej je nepredvídateľný a silný. Na tento film si vyhraďte víkend alebo voľný deň.

Princezná Monnonoke je japonské anime a aj keď nie ste fanúšikom anime, tento si pozrite. Ďalší, ktorý odporúčam všetkými desiatimi je Wolf Children o materskej láske k jej deťom, veľmi veľmi silné a krásne!

Call me by your name, tento som si tiež pozrela na odporučenie a nesklamala som sa. Je to príbeh o láske medzi mužom a mužom, a nikdy by som si nepomyslela, že to môže byť tak dojemné a krásne. Predsudky bokom, tento film stojí za to.

Mommy a Laurence Anyways od Xaviera Dolana. Ja osobne zbožňujem Xaviera, je to môj obľúbený filmový režisér a mám rada všetky jeho filmy, Mommy je moja srdcovka. Nie sú to veselé filmy, nekončia vždy happy endom. Ale niečo ma na tých Xavierových filmoch veľmi baví. To ako sa vie vyhrať s obrazom, zvukom... vie ma totálne vtiahnuť do deja a dokážem všetko prežívať spolu s postavami.

Na rozveselenie odporúčam krásnu animovanú rozprávku Coco. Potom ďalšia, menej veselá ale s nádherným príbehom je Kubo and the two strings. A ešte Zootopiu.

Dosť bolo filmov, poďme sa pozrieť na knihy.

Knihy

S knihami to mám takto. Čítam veľa, ale musí ma to skutočne zaujať, musím v tom vidieť skutočnú pridanú hodnotu. Lebo kniha je trochu „nudnejšia“ ako film, ktorý si stačí len zapnúť a pozerať. Pri knihe sa človek musí sústrediť, obracať stránky, čítať riadky.. Každé slovo teda musí stáť za to. Aspoň ja som na knihy náročná a nie všetko ma zaujme. Tieto vymenované knihy sú srdcovky a hlavne mi dokázali reálne pomôcť, keď bolo treba.

Knihy sú inak to najcennejšie, čo vlastním. Aj keď nie materiálne, ale duševne. Som citlivá keď ich požičiavam, musím ich dať iba do dobrých rúk :) Sú proste akoby mojimi učiteľmi a kamošmi zároveň, keď cestujem alebo sa sťahujem, vždy tvoria veľkú časť mojej batožiny.

Attached – je psychologická kniha, ktorá vysvetľuje teóriu citovej väzby, ktorá sa formuje v detstve. Anxious, Secure alebo Avoidant. To, čo sa v tej knihe píše je pre mňa revolučné a pomohlo mi vyliečiť veľa zraneného vo mne. Odporúčam celým srdcom!

Alicia keys – More myself, ach táto kniha :) Jednak, že zbožňujem autobiografie, ale táto je proste wow. Keď môžete odporúčam si ju vypočuť ako Audio knihu, napr na Audible. Alicia ju nahovorila svojím hlasom, niekedy tam aj niečo zaspieva a je tam počuť napríklad aj hlas Oprah alebo Alicinej mamy či jej muža, keďže jej prispeli do knihy. Túto knihu by si mala prečítať každá jedna žena. Samozrejme aj muž, ale táto kniha má potenciál pomôcť hlavne ženám.

Alchymista- Srdcovka veľká :) Možno to s touto knihou máte aj vy tak. Ja som ju čítala niekoľkokrát, ale až teraz nedávno sa mi z tej knihy zatočila hlava, že ako je možné, že Paulo opisuje presne môj život a moje pocity a ešte takto krásne! Ja sa v tej knihe strašne vidím. Momentálne som v pozícii Santiaga ako pracuje v obchode s porcelánom a zarába si na svoju cestu do Egypta. Ak ste ju nečítali, šup rýchlo napraviť. Ak ste ju čítali, ja odporúčam ešte raz :) Táto kniha je sama o sebe mojou prvou pomocou, keď mám pocit, že mi nikto nerozumie, alebo že potrebujem dodať nádej, tak ju chcem mať na blízku.

Everything is figureoutable – úžasná kniha od Marie Forleo. Mimochodom táto žena robí rozhovory s rôznymi zaujímavými ľuďmi, všetko dostupné na youtube. Marie sa oplatí sledovať aj na instagrame. Každopádne keď som začala čítať túto knihu, tak som mala motýle v bruchu a vykrikovala som po každej stránke, AJ JA!! AJ JA!! AJ ja sa tak cítim! Aj mne sa toto stalo! Neskutočné aké pocity vo mne vyvolala. Každý, kto pracuje v nejakej firme, a môže to byť hocijako cool pozícia, ak sa vám po čase ozve hlas „toto nie je pre teba. nie. nie.“ a tento hlas vás proste nenechá na pokoji, tak si prečítajte túto knihu. Ale nie len v tomto prípade. V tejto knihe Marie opisuje ako je všetko na svete vyriešiteľné a podporuje to skutočnými príbehmi. Nie je to motivačný žvást. Je to naozaj cenná kniha.

Big Magic – dostávame sa k malej a na prvý pohľad nenápadnej knihe, ktorá má veľkú moc.:) Mne zmenila život, lebo mi zmenila vnímanie. Moja najobľúbenejšia autorka na svete Elizabeth Gilbert. Všetky jej knihy odporúčam, možno ste čítali Jedz, modli sa a miluj. Tak práve táto žena napísala knihu o kreativite, o tvorení a dodáva odvahu všetkým kreativcom, ktorí sa boja začať. Nebyť tejto ženy a ešte nebyť Brene Brown, nikdy by som asi nenabrala odvahu, takto sa pred svetom otvárať. Mohla by som napísať samostatný článok o tom, ako transformačná je pre mňa osobne táto kniha.

From abandonment to healing – a sme pri knihe, ktorú si prosím zadovážte, lebo vám vylieči zlomené srdce. Bola som na tom veľmi zle a hľadala som všemožné spôsoby, ako sa dostať opäť na nohy. Prečítala som toho veľa. Nič mi nepomohlo viac, ako práve táto kniha. Pri jej čítaní som mala pocit, že ma konečne niekto chápe do štipku kosti, čo si prežívam a čím si prechádzam. Mať zlomené srdce, z toho, že vás váš milovaný opustil, alebo vy jeho, alebo vás rozdelila smrť.. je neskutočne ťažké na psychiku a stane sa to každému jednému z nás. Je to tak. Túto knihu je preto dobré mať doma.

The courage to be disliked – túto knihu som si prečítala lebo ma zaujala svojim názvom a tiež preto, že som sa chcela naučiť ako byť „disliked“ a byť s tým v pohode. Je to rozhovor učiteľa so žiakom, sú tam veľmi zaujímavé pasáže. Nie všetko z tejto knihy mi úplne sedelo, ale rozhodne odporúčam prečítať pokiaľ sa aj vy radíte k tzv.“people pleaserom“. Prepáčte, že tu kombinujem anglické zvraty, ale niektoré veci neviem zmysluplne preložiť. Ale isto mi ako môj čitateľ odpustíš:)

Pesničky

A sme pri hudbe :) Hudba má zázračnú silu, dokáže vo mne prebudiť rôzne emócie, dokáže ma prinútiť vstať a tancovať a zabudnúť na seba a svoje starosti.

Inak ja keď mám obľúbenú pesničku, tak ju počúvam dookola, celé dni, týždne, niekedy mesiace, až kým sa mi nezunuje (tak ako zvonenie na budíku) a potom príde nová obľúbená. Tieto sú momentálne tie obľúbené.

Počas toho obdobia, kedy sme museli byť v izolácii kvôli covidu, som mala chuť na ticho alebo počúvať naozaj hudbu, ktorá bude pohladením pre moju dušu. Náhodou som sa dostala k speváčke Ajeet Kaur a jej sklatba Kiss the earth mi spôsobuje zimomriavky:) Aj ostatné sú veľmi dobré.

Nedávno som objavila divožienku, Aru Lee, a odporúčam jej cigánsku ženu :) Gipsy Woman

Na tvorenie (keď sa potrebujem ponoriť veľmi do seba a cítiť sa bezpečne) používam vyslovene jednu konkrétnu pesničku od Alanis Morissette – I would be good

Ja veľmi obľubujem také country vibes, od Neila Younga, cítim sa ako niekde pri ohníku na divokom západe, úplne wild and free :) Srdcovky sú Heart of gold a Harvest Moon.

Och a ešte aby som nezabudla, všetky pesničky od Karen Drucker, na zlepšenie nálady, ja ju počúvam rovno po zobudení jej Let it be easy, Thank you for this day alebo We are all angels.

Odporúčam aj pesničky od Beautiful Chorus. Jemné a príjemné.

A neviem prečo, ale zbožňujem Davida Graya a jeho Watching the Waves. Úplne ma naladí na takú zvláštne pokojnú vlnu.

Toľko k hudbe, poďme na podcasty.

Podcasty

Podcasty väčšinou počúvam, keď si idem zabehať alebo keď idem pešo na nákup, či na prechádzku. Veľmi veľa podcastov a audiokníh som sa napočúvala od vypuknutia covidu, keďže som mala potrebu nonstop sa prechádzať na čerstvom vzduchu.

Magic Lessons – je absolútna nutnosť si vypočuť. Všetky tvorivé duše, vypočujte si tieto jedinečné rozhovory medzi Liz a ďalšími umelcami, ktorí sa cítia presne tak ako vy. Poďakujete mi neskôr :)

Unlocking us - od Brene Brown. NESKUTOČNE dobré.



Conversations with Kenzie - Kenzie sa venuje citlivým témam, predovšetkým ohľadom body image.

Jay Shetty On Purpose – tohto muža zbožňujem, je to moderný mních, ktorý najprv šiel a meditoval niekoľko rokov s mníchmi a teraz sa vrátil do západného sveta a žije reálny život a snaží sa urobiť revolúciu v tom, aké informácie konzumujeme. Žiadne žvásty nebojte sa. Veľmi veľmi prínosné informácie, rozhovory. Teraz dokončil aj svoju knihu Think like a monk, ktorú som ešte nečítala :)

Unpublished – k tomuto podcastu som sa dostala náhodou, vedie ho nejaká mladá Austrálčanka, ktorá nie je ani nejako známa, ale rozhodla sa, že ešte pred tým ako bude slávna a úspešná spisovateľka, chce zdieľať o tom, aký je to je proces. Aké to je všetko zo začiatku ťažké. Robí rozhovory s ďalšími neznámymi a ešte „neúspešnými“ spisovateľmi. Hovorí veľa o perfekcionizme. Vrelo ju odporúčam aj na jej instagrame kde je ako @inspiredtowrite

Youtube Videá

Všetko čo len nájdete od Liz Gilbert :) naozaj všetko. Moje obľúbené. A ešte jedno.

Videá od Teal Swan mi dali tiež veľa cenných informácii. Teal má veľmi silný osobný príbeh a teraz sa venuje liečeniu ľudí z rôznych duševných a mentálnych chorôb a traumatických stavov. Ľudia sa k nej dostanú väčšinou, keď sú na tom naozaj najhoršie, lebo ona má schopnosť byť sprievodkyňou v najväčšej tme. Odporúčam.

Silke Dewulf a jej youtube kanál. Pozriem si na odľahčenie, zdieľa vegánske recepty, yogu a taký príjemný a pokojný životný štýl.

Jinti Fell, Austrálčanka, ktorá si cestuje s Vanom a s rodinkou, propaguje taký jednoduchý život napojený na prírodu. Vždy mám veľmi dobre pocity, keď si pozriem jej video.

The school of life – zaujímavý youtube kanál, rôzne krátke videá o psychológii, veľmi dobre a zaujímavo vysvetlené.

Martina Sergi – podľa Martiny cvičím jógu. Stále keď sa mi dá napríklad toto video na otváranie hrudníka.

Boho Beautiful – poďla nej zase cvičím pilates. Čo stojí za to sú aj jej vedené meditácie.

Instagramové účty

Tieto účty nebudem nijako špeciálne popisovať, stačí ak si na nich kliknete a rozhodnete sa sami :) Sociálne média sú veľmi silnými platformami. Môžu nám našu psychiku a mentálne zdravie ničiť, alebo pomáhať liečiť. Je tam veľa bullshitov a človek môže mať pocit, že tam už nič normálne a reálne nenájde. Toto sú účty, ktoré mne osobne veľmi pomáhajú cítiť sa dobre a byť v pohode.

@Morganharpernichols

@The.holistic.Psychologist

@Estelle.Thomson

@iamdaniellepaige

@happybyaudrey

@embracing_reality

@inspiredtowrite

@keeleyshawart

@moodyymoo

@alex_elle

@aldousmassie

@momentaryhappiness

@fullspiritquotes

@thebirdspapaya

@werenotreallystrangers

@risingwoman

@lewishowes

@jayshetty

@danaemercer

Pokiaľ ide o moje účty tak sú to @hruscka a @empath_on_a_path :)