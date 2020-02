Vzdanie sa kontroly vs. Prevzatie kontroly nad svojim životom

Niekto z nás sa potrebuje naučiť, ako vziať život do svojich rúk a konečne nad ním prevziať kontrolu. Prestať pasívne čakať a konečne aktívne konať. Začať obrazne povedané klopať na dvere. Pýtať sa otázky, rozprávať sa s ľuďmi, hľadať riešenia a nové príležitosti. Jednoducho nečakať, že sa udejú zázraky, ale krok po kroku, tieto zázraky postupne vlastnoručne vyvárať.

Niekto iný sa bude nachádzať v opačnej pozícii a musí sa naučiť ako sa vzdať kontroly. Ako prestať všetko riadiť a konečne to nechať len tak. Veriť, že to zariadí. A že ho život dovedie na správne miesto, k správnym ľuďom a príležitostiam. Proste naučiť sa čakať a dôverovať, že to bude dobré.