Čo je to najkrajšie, čo si kedy videla?

Opýtala sa ma raz, medzi rečou a zo srandy, moja kolegyňa. Hmmm. Na chvíľu som sa musela zamyslieť, a hneď potom sa vo mne ozvalo moje poetické ja, ktoré jej dalo odpoveď.

„Viem, že až raz uvidím svoje dieťa, bude to pravdepodobne to najkrajšie, čo kedy uvidím. Ale keďže dieťa nemám, tak odpovedám, že najkrajšie, čo som doteraz videla, je láska v živej podobe. Nesmierne ma fascinuje koľko lásky je medzi starým rodičom a jeho vnúčikom. Starý rodič má obrovské srdce, ktoré akoby nerobilo už nič iné, iba čakalo na toho malého človiečika, ktorý chce byť zahrnutý touto láskou. V ten moment sa svet na chvíľku zastaví a všetko do seba odrazu zapadne.

Zbožňujem to. A hovorím si, prečo ešte neexistuje nejaký program, kde by sa spojili starí ľudia, ktorí už nemajú nikoho alebo sa o nich už nikto nechce starať s malými deťmi, ktoré už tiež nemajú nikoho, alebo sa o nich tiež u nik nechce starať. Veď to by bolo dokonalé! Navzájom by sa liečili, láskou. Možno si teraz predstavujem akýsi druh utópie, ale takto funguje moja myseľ, keď vidí lásku v živom prenose.

Čiže najkrajšie čo som kedy videla je, keď sa ľúbia bytosti, ktoré sú na opačných koncoch životnej krivky. Jedna sa už skoro lúči s týmto svetom, tá druhá na tento svet práve prišla. Jedna už videla a zažila všetko, druhá sa ešte len rozkukuje. Fyzicky ich delí takmer jedno storočie... no keď sa stretnú, ich duše sa tešia, lebo sú rovnako šantivé a rovnako láskyplné."